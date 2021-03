Bal se je, da bi žena končala kot njegova mama

Britanski princ Harry, ki se je z ženo Meghan Markle preselil čez lužo, česar na dvoru niso bili najbolj veseli, je v intervjuju z Oprah Winfrey razkril, kaj ju je gnalo, da sta zapustila Veliko Britanijo. »Najbolj me je skrbelo, da bi se zgodovina ponovila,« je dejal 36-letnik, čigar mama, princesa Diana je umrla v avtomobilski nesreči v Parizu, medtem ko so ji sledili paparaci.



Izjava je le del celotnega intervjuja, ki je bil na sporedu 7. marca. Na posnetku, na katerem drži svojo drago za roke, je povedal še, da je srečen, ko lahko takole sedi s svojo trenutno drugič nosečo ženo, in da si ne more predstavljati, kaj vse je morala prestati Diana. Vse kaže, da je bilo za Meghan prilagajanje na življenje na dvoru očitno prevelik izziv, nenehna medijska pozornost pa ji je dodobra načela živce.



A nekateri oboževalci kraljeve družine so ob prinčevi izpovedi vseeno menili, da bi morala biti igralka, ki ni popolnoma neizkušena pri vzpostavljanju odnosov z mediji, malce bolj realistična in poznati ceno tega, da postaneš del kraljeve zgodbe. Biti del dvora pač niso le bombončki, zraven spadajo številne obveznosti, ena od njih pa je tudi komuniciranje z javnostjo.

