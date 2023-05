Babica Zvezdana Mlakar: dragoceni čas z vnukinjo

Redko se zgodi, da Zvezdano Mlakar kdo razvaja. Načeloma je ona tista, ki skrbi za druge, tokrat pa je bila deležna pravega kraljevskega protokola. Vnukinja Ema Stella jo je namreč za zajtrk posedla na kavč, nato pa se je iz kuhinje zaslišalo ropotanje posode. Zdi se, da so televizijski šovi naredili svoje, saj dekle zelo rado kuha. »Njeno poširano jajce s prilogo je bilo odlično,« pravi ponosna babi. Se pa kdaj zgodi, da se zapleteta v nesporazum, kar je precej običajno za obdobje pubertete, ki že trka na vrata. »Brihtna deklica je in dobro zna obračati besede. Zelo živ je spomin na burne čase s sinovi, zato sem si vzela trenutek in uporabila vsa znanja, ki sem jih nabrala ob pogovorih z različnimi strokovnjaki. Kako dobrodejno je, da z mirno, toplo, ljubečo besedo pomiriš še tako razgreto glavico,« pripoveduje Zvezdana in nas opozori, da moramo začeti pri sebi in da otroci potrebujejo jasne in ljubeče meje, ki so del naših vrednot.