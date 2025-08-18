Avstrijski raj: Poletje v objemu vršacev (Suzy)

V objemu gora na višini okrog 1800 metrov namreč poleg zmernejših temperatur ponuja številne pohodniške poti in možnosti gorskega kolesarjenja, z roko v roki z razvajanjem in vrhunsko kulinariko.

Obertauern je zaslovel s svojimi smučišči in zimskim turizmom, saj je na višini od okoli 1800 do 2500 metrov na voljo približno 100 kilometrov prog različne težavnosti in zagotavlja pokritost s snegom tudi ob vse milejših zimah. Kraj ima le okoli 200 prebivalcev, a hkrati več kot milijon prenočitev na leto.

Čarobni pogledi na vršace

Jezero Grünwald, kjer ob polni luni priredijo večerno kopanje.

Svetovno prepoznavnost mu je prinesel obisk skupine The Beatles leta 1965, ki je prav tu snemala prizore za svoj film 'Help!'. Zanimivo je, da zvezdniki niso znali smučati, tako so pri snemanju uporabili dvojnike. Kot George Harrison je nastopil Gerhard Krings, iz družine, ki je in še pomembno zaznamuje to visokogorsko letovišče.

Pionir zasneževanja

Družina Krings je že desetletja močno povezana z razvojem turizma na tem visokogorskem prelazu. Bratje Theodor, Gerhard in Manfred Krings so leta 1957 tu postavili prvo žičnico – zdaj upravljajo štiri. Manfred, vse življenje vpet v profesio­nalno smučanje, je bil eden od pionirjev umetnega zasneževanja v Obertauernu, ki ga je videl v ZDA kot smučarski inštruktor. Tako so začeli leta 1985 in danes lahko z umetnim snegom v nekaj dneh pobelijo 300 hektarov.

Manfred Krings, pionir umetnega zasneževanja, s hčerko Heidi

V naravi se pasejo konji in krave.

Pohodniški raj

Slap Johannes je malce nižje, na 1500 metrih.

Ob obisku pove zanimivo zgodbo o tem, kako žičničarji sprva niso želeli prevažati deskarjev na snegu, saj naj bi bili nevarni in ovirali smučarje. Tako se je pri 50 letih v enem mesecu še sam naučil te discipline in dokazal, da to ni res. Nad deskanjem na snegu sta se namreč navduševali tudi njegovi hčerki Alexandra in Heidi. Obe sta kot članici avstrijske reprezentance dosegli številne uspehe – večkrat sta bili svetovni in evropski prvakinji, Heidi se je udeležila tudi zimskih olimpijskih iger v Torinu, prav tako je bila zelo uspešna njuna sestrična Doresia, ki si je s svojimi deskarskimi dosežki prislužila častno državno priznanje.

Luksuz v višavah

Tesno povezana družina se je preusmerila v turizem, tako poleg drugega vodijo luk­suzni petzvezdični hotel Das Seekarhaus v Obertauernu, ki so ga letos prvič odprli tudi v poletni sezoni. Nekdanji planinski dom so preuredili v raj za gorski oddih in razvajanje z razkošnimi udobnimi sobami, velnesom in notranjim ter dvema prelivnima zunanjima bazenoma pred osupljivo gorsko kuliso. Ker leži na koncu doline, globoko med hribi, je iz njega pozimi mogoč neposredni dostop do smučišča, zdaj pa je – s tudi poleti delujočo žičnico – odlično izhodišče za pohodništvo, gorsko kolesarjenje in gorski gokart.

Kulinarika in razvajanje

Tudi kulinarika je v alpskem okolju drugačna. Thomas Maurer je glavni chef restavracije hotela in skrbi za gastronomske užitke obiskovalcev. »Delo v Seekarhausu, na več kot 1800 metrih nadmorske višine, ne pomeni le dela s prvovrstnimi izdelki, temveč tudi kuhanje v sožitju z naravo. Ta posebna lokacija s seboj prinaša jasno filozofijo: regionalnost, pristnost in visoko raven obrtniške natančnosti. Tukaj lahko združim svoje izkušnje z visoko kulinariko in alpsko dediščino, zato je moje delo tu tako edinstveno,« pravi.

Chef Thomas Maurer

Prepričali smo se, da so njegovi krožniki prave mojstrovine sožitja okusov, posebno presenečenje poleg presenetljivo široke palete sirov je bil 'dan morskih jedi', ko je gostom pod vznožjem planin postregel ostrige, različne vrste kaviarja in školjk, jakobove pokrovače, losos, tuno in suši.

Sodobno-tradicionalna kuhinja

»Želim, da moja kuhinja vzbuja čustva – spomine na otroštvo, obiske planinskih koč, vonj svežih zelišč na alpskem travniku. Hkrati naj bodo moje jedi presenetljive in imajo svoj pečat. Moj cilj je oživiti globino in raznolikost alpske kuhinje – čisto, iskreno, a s sodobno interpretacijo. Zame je hrana komunikacija, izraz spoštovanja do izdelkov, narave in gosta,« poudarja in doda, da sicer izhaja iz tradicionalne avstrijske kuhinje.

Razkošne sobe v hotelu Das Seekarhaus

Morske dobrote

»Še posebno alpske kuhinje salzburške dežele z njenimi bavarskimi vplivi: cmoki, divjačinski ragu, slanina in kislo zelje, to so moje prave korenine. To širim s sodobnimi tehnikami – fermentacijo, zmanjševanjem količine odpadne hrane in čistimi, nordijskimi okusi. Svoje poslanstvo vidim v tem, da si na novo zamislim stare recepte, ne da bi pri tem izgubili svoj značaj. Brez odpadkov zame ni trend, ampak je to samoumevno,« izpostavi.

Poklon zeleni na krožniku

Chef Thomas Maurer nadgrajuje tradicionalne avstrijske jedi.

Pavlova, kot si jo je zamislil chef Maurer.

»Veliko delam z divjimi zelišči, kot so rman, divji timijan in gorski bor. Poleti nabiramo jagodičevje – brusnice, robide in bezeg –, včasih kar za hišo. Na naših krožnikih se redno znajdejo tudi regionalni izdelki, kot so encijanova korenina, tauernska srna, tauernska jag­njetina in sir iz lokalnih mlekarn.«

Navdihujoča doživetja

Poleg pohodništva in kolesarjenja v neokrnjeni naravi, kjer ni visokih temperatur, nadležnih komarjev in peloda v zraku, ki škodi alergikom, si lahko obiskovalci popestrijo počitnice tudi z gorsko jogo, ribarjenjem in kopanjem v katerem od enajstih gorskih jezer. Prav kopanje v hladni vodi – od 10 do 15 stopinj – je zadnje čase zelo priljubljeno, saj prinaša koristi za telo in dušo. Ne le da smo po njem prerojeni, menda pomaga tudi proti depresiji, saj spodbudi tvorbo hormonov sreče, ter blaži bolečine in simptome menopavze, ker požene kri po žilah.

Spomin na obisk Beatlesov v hotelu Das Seekarhaus

Strokovnjak za plavanje v alpskih jezerih Hansjörg Ransmayr, prvi Avstrijec, ki je preplaval Gibraltarsko ožino, priporoča, naj se počasi navajamo na hladno vodo in pri tem enakomerno dihamo. Prav on je bil pobudnik posrečenega vsakoletnega tradicionalnega večernega poletnega plavanja v jezeru Grünwald ob polni luni, ko ima voda 12 stopinj. Letos je bila prireditev 9. avgusta, njen datum se namreč vsako leto spreminja.

Bogat nabor sirov

Heidi Krings, zvezda deskanja na snegu

Ostrige lahko jeste tudi na 1800 metrih.