Avseniki se pripravljajo na nov spektakel: poseben gost bo Magnifico

Spektakel v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo prava glasbena poslastica. S pomočjo razširjene pevske in instrumentalne zasedbe bodo namreč tipičen Avsenikov kvintetovski zvok obogatili z zvenom dodatnih instrumentov, ki niso ravno značilni za narodno-zabavno glasbo.

Poseben gost večera bo eden najbolj priljubljenih slovenskih pevcev, Magnifico, s katerim fantje in dekle že nekaj tednov pilijo nastop, skladbe iz bogate Avsenikove glasbene zakladnice pa bodo črpali tudi drugi popularni glasbeniki: Amaya, Bojan Cvjetićanin, Kvatropirci, Dejan Vunjak, Nuška Drašček in drugi.

Za Eno bolho na pomoč so posneli videospot, kjer se je pevki Luciji na golf igrišču pridružil glasbenik Blaž Brudar.

Poleg znanih imen slovenske glasbe, ki se bodo Avsenikom pridružila na odru, pa organizatorji pripravljajo še kar nekaj presenečenj, s katerimi bodo poskrbeli, da bo letošnji koncert Ne sveti zvezda v noč svetleje poln presežkov in nepozabnih spominov.

Nekaj bo k temu zagotovo prispevala njihova najnovejša polka z naslovom Ena bolha za pomoč, ki so jo skomponirali Sašo Avsenik in njegovi fantje, med drugim Tommy Budin, ki mu je pomagal pri melodiji in aranžmaju, medtem ko sta se pod besedilo prvič skupaj podpisala čuk Jože Potrebuješ in znana voditeljica Jasna Kuljaj. In tudi zato je nova polka ASA Ena bolha za pomoč nekaj posebnega. Da so jo poslušalci takoj vzeli za svojo, pa dokazuje izjemen uspeh na portalu youtube, kjer je videospot, ki so ga posneli zanjo, v prvih petih dneh zabeležil več kot dvesto tisoč ogledov.

Posneli so ga na Bledu, tako v okolici jezera kot tamkajšnji Festivalni dvorani, pa v Cubo Golfu v Ljubljani, kjer so se članom ASA Sašu Avseniku, Maticu Plevelu, Alešu Jurmanu, Tommyju Buddinu, Denisu Daneu ter pevcema Luki Sešku in Luciji Selak, ki ji je v omenjeni novi polki pripadel solo, pridružili prijatelji Majda Tavčar, nekdanji finalist Mistra Slovenije in član skupine Mambo Kings Blaž Brudar, Peter Kosec, Robi Dulc, pa tudi njihov nekdanji pevec ansambla Dejan Zupan.

Ansambel Saša Avsenika je pripravljen na nov spektakel v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

»Z Dejanom smo doživeli ogromno lepih in nepozabnih trenutkov, zato smo veseli, da ostajamo prijatelji in da mu je naša nova skladba všeč,« so sodelovanja veseli člani ansambla. Ob tem moški del dodaja: »Ker pesem govori o tem, kdaj naj bi bil pravi čas za ljubezen, dekletom sporočamo, naj si, če še niso našle prave ljubezni, nikar ne delajo skrbi. Ljubezen namreč vedno pride spontano in nepričakovano, kar sporočamo v tej pesmi, ko se v resnici ponorčujemo iz slovenskih fantov, ki so pri tridesetih letih običajno še vedno najraje v varnem objemu mame.« Skratka, Avsenikova nova polka Eno bolho za pomoč je pravšnja, da se da na njo plesati do zgodnjih jutranjih ur. In fantje in dekle jo bodo v ljubljanskem Cankarjevem domu seveda z veseljem odigrali.