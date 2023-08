Avseniki oddali trobentarja, Lun'ca pevko (Suzy)

Trobentar ansambla Saša Avsenika Denis Daneu in pevka ansambla Lun'ca Ana Šket sta si poročna prstana na civilni poroki izmenjala že junija. Zaradi obilice glasbenih nastopov, predvsem ansambla Saša Avsenika, ki letos obeležuje 70 let Avsenikove glasbe, pa sta drugi del poroke s cerkvenim obredom in velikim slavjem za družinske člane in prijatelje prihranila za drugo soboto v avgustu.

Sanjski dan

To je bil sanjski poročni dan, ki se ga bosta Denis Daneu in Ana Šket Daneu vedno z veseljem spominjala. Kot nam je zaupala nevesta, je poznanstvu z Denisom botrovala njena služba. Zaposlena je namreč na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. »Spomnim se, da sem pred tremi leti, bilo je ravno v času epidemije covida, delala intervju z Denisom in njegovim prijateljem Tommyjem Budinom, dvema zamejskima Slovencema, ki sta se takrat pridružila ansamblu Saša Avsenika. Z Denisom sva se v živo prvič videla šele slabo leto pozneje. A tudi takrat iskrica med nama ni preskočila takoj, to se je zgodilo nekoliko pozneje. Sva pa eden tistih parov, ki se je za poroko odločil relativno zgodaj, skoraj na začetku skupne poti, saj bosta šele oktobra minili dve leti, odkar sva par,« je za revijo Suzy razkrila Ana, ki prihaja iz Šmarja pri Jelšah.

Denis in Ana s preostalimi člani ansambla Saša Avsenika, ki so bili ponosni svatje. FOTO: Za v album

Civilno sta se z Denisom v ožjem družinskem krogu poročila konec junija na Denisovem Primorskem, natančneje na Cerju. Cerkvena poroka in 'ta prava ohcet' z vsemi svati pa se je odvila v soboto, 12. avgusta. »Izredno lep poročni obred sva imela v znameniti cerkvici Sv. Roka v Šmarju pri Jelšah. Vodila sta ga župnika moje domače župnije v Šmarju in Denisove župnije v Nabrežini na italijanski strani Krasa. S svojim petjem so ga polepšali člani Mladinskega zbora Amani, Luka Sešek in Kaja Bicskey, uvodno in zaključno koračnico so zaigrali Denisovi prijatelji, združeni v trobilni kvartet.« Pesem Deni me za psalm je bila v domeni neveste in priče, njene sestre Karin. »Bilo je res ganljivo. Poročno slavje se je nadaljevalo v Termah Dobrna,« nam je še zaupala Ana, sicer pevka ansambla Lun'ca.

Oče Branko Šket je takole pospremil prvorojenko pred oltar domače cerkve Sv. Roka v Šmarju. FOTO: Za v album

Ker je Denis član ansambla Saša Avsenika, je jasno, da je bila ohcet glasbena. Uradno so za glasbo poskrbeli člani ansambla Kerlci, zbrane so z nekaj skladbami razveselili še člani Denisovega ansambla Saša Avsenika in Aninega ansambla Lun'ca, med svati pa so bili tudi nekdanji člani tega ansambla. »Vsi smo uživali in poroka nama bo ostala v res lepem spominu,« nam je še povedala Ana in dodala, da bo čas za poročno potovanje v začetku prihodnjega leta. Vse lepo na njuni življenjski poti pa jima prav tako želimo v uredništvu revije Suzy.