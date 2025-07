Avseniki navdušujejo doma in v tujini (Suzy)

A njegova glasba je še kako prisotna tako na domačih kot tujih odrih. Za to skrbijo tako njegov sin Gregor, še bolj vnuka Sašo Avsenik s svojim ansamblom in Monika Avsenik Langus, ki piše več uspešnih glasbenih zgodb hkrati.

Ansambel Saša Avsenika je to poletje polno zaseden, igrajo tako na veselicah kot tudi koncertih ter raznih drugih dogodkih doma in v tujini. Nedavno so gostovali v Lučah, na Kresni noči, kjer je z njimi na odru zapela pevka Alya. Ta je po dogodku zapisala, da je ves čas koncerta mislila na svojo pokojno babico Vido.

»Če bi imela možnost videti ta večer, bi bila zares ponosna, mislim, da bi se ji izpolnila največja želja. Ker več kot Avsenik pa ni. A vem, da nas je gledala od zgoraj,« je strnila misli in čustva ter se v zakulisju ovekovečila s Sašem Avsenikom in pevko Lucijo Selak. Glasbeno so Avseniki, poleg drugih nastopajočih, vsem Slovencem in Slovenkam doma in po svetu na dan državnosti voščili iz evropske prestolnice kulture v Novi Gorici, kjer so Avsenikove viže igrali na prireditvi Dobrodošli doma. Prireditev za rojake z vseh koncev sveta vsako leto pripravlja Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. In mnogim je bilo to, da so v živo slišali pesem Slovenija, od kod lepote tvoje, najlepše darilo.

Zelo ponosen bi bil na svojo vnukinjo Moniko Avsenik Langus, če bi jo lahko videl in slišal v živo, tudi njen dedek Slavko Avsenik, saj Monika sodeluje s samimi vrhunskimi glasbeniki, od Jana Plestenjaka do Gregorja Ravnika in drugih. Na svojo turnejo jo je povabil tudi sloviti italijanski tenorist Andrea Bocelli, ki se mu je pridružila na petih koncertih. Ne čudi, da so si z Moniko zaželeli sodelovati tudi glasbeniki skupine Die Lungauer iz okolice Salzburga v Avstriji.

Fantje iz Avstrije Die Lungauer z Moniko Avsenik lani v Begunjah, kjer se je vse začelo.

Ti so lani nastopili na Avsenikovem festivalu v Begunjah in tam na pobudo Saše Avsenika, ki je fante kar sam pobaral, če bi zapeli z njegovo sestro, z njo tudi prvič stopili na oder. Monika jih je, pričakovano, takoj očarala, ko so skupaj zapeli ganljiv valček Sanjam o domovini ter legendarno polko Teta s Hraš. Poleg sodobnega oberkrainer zvoka so Die Lungauerji, člani skupine soin, znani po številnih avtorskih skladbah in po tem, da ustvarijo vzdušje v šotoru tudi brez bobnov in električne kitare, poleg 'Trompetenecho' pa obvladajo priredbein skupine ABBA, ki v njihovi izvedbi zazvenijo v oberkrainer zvoku.

Radovednost in pogum, da bi poskusili nekaj novega, pa jih nista pripeljala le do tega, da so z Moniko posneli prvo polko z naslovom Dub, dub, du, ta je že v prvih 24 urah po objavi presegla 10 tisoč ogledov, pač pa njihovo sodelovanje presega geografske, kulturne in jezikovne meje. Združuje Nemčijo, Avstrijo in Slovenijo na enem odru. Glasba preprosto ne pozna meja, se še kako zavedajo mladi glasbeniki iz Avstrije, ki so za polko posneli videospot v naši Kranjski Gori, v njem v vlogi natakarja nastopa še en mladi Avsenik, Monikin mlajši brat Primož, ki dela v domači gostilni Avsenik skupaj z bratom in vodjo gostilne Alešem Avsenikom. Družinska tradicija torej uspešno živi naprej tako v glasbi kot gostinstvu.

Sašu Avseniku na odru zaradi težav z roko še vedno dela družbo harmonikar Robi Novak.