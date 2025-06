Ava Phillippe in Dakota Burbaker: izrezana očka in mama (Suzy)

Petindvajsetletna Ava Phillippe, prvorojenka Reese Witherspoon in Ryana Phillippeja, ki sta bila poročena med letoma 1999 in 2008, je zaljubljena v glasbenika Dakoto Brubakerja, ki nastopa pod umetniškim imenom Vindigo. Par je obiskoval isto fakulteto, zdaj sta naznanila, da sta naposled zaživela skupaj. Dakota je sicer diplomant psihologije in kognitivnih znanosti ter novinarstva, delal je tudi kot svetovalec za invalide, medtem ko je ona diplomirala iz socialnega dela.

Veliko objavljata na tiktoku, ona dela med drugim kot igralka, a predvsem je zelo odkrita: spregovorila je o anksioznosti in sistemskih neenakostih ter pomembnosti meja v ljubezni. Prav objave na družabnih medijih so med njenimi sledilci sprožile val odzivov, saj se je izkazalo, da sta z Dakoto izrezana Reese in Ryan iz devetdesetih let. Par se je humorno odzval z zanikanjem, a podobnosti je res nemogoče spregledati.