Rodila se je v Bruslju kot Audrey Kathleen Ruston, mama je bila nizozemska baronica, oče premožen bankir, ki je bil prav tako aristokratskega porekla in je pozneje prevzel tudi priimek Hepburn angleškega prednika. Balerina Večino otroštva je preživela v Belgiji in na Nizozemskem, v Veliki Britaniji je bila tri leta v internatu. Ob izbruhu druge svetovne vojne se je vrnila na Nizozemsko, misleč, da bo nevtralna dežela bolj varna izbira. A pod nacisti je družina veliko pretrpela, toda Audrey je v Arnhemu vseeno obiskovala ure baleta. Leta 1942 so njenega strica zaradi sodelovanja z uporniki usm...