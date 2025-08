Atomično Špelco obiskali policisti (Suzy)

V dveh mesecih so pri Pavlinovih kar dvakrat obeležili 40. obletnico rojstva. Najprej je ta jubilej doletel sveže upokojenega hokejista Žigo, pred dnevi je 'okroglo' praznovala še njegova žena Špela. Svetlolasa mamica je zaslovela kot Špelca v skupini Atomik harmonik, tako seveda tudi na zabavi ni šlo brez poskočnih domačih ritmov.

Za vrhunec rajanja so poskrbeli možje v uniformah. Čeprav je marsikdo od gostov sprva mislil, da gre za zvijačo in so pred hišo modre luči prižgali poklicni striptizerji, je bilo hitro jasno, da so policisti pravi. Prišli so na zahtevo sosedov, ki jim je glasna glasba očitno kalila nočni mir in se kljub dejstvu, da gre za rojstnodnevno praznovanje, niso bili pripravljeni prilagoditi razmeram. Vendar se slavljenka ni pustila zmesti.

Z vedrim obrazom je sodelovala pri uradnem postopku zapisnika, medtem ko so prijateljice v ozadju na vse grlo prepevale refren uspešnice Natalije Verboten: »Dva pol'caja, dva iz naš'ga kraja,« in si s tem prislužili celo nasmešek mož postave.