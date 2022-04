PO 18 LETIH

Atomični Špeli: Skupaj sva jokali in se smejali

Imeli sta 19 let, ko sta se Špela Grošelj in Špela Pavlin, ljubkovalno Špelca, iz najstnic prebujali v odrasli ženski. Čez noč ju je Brizgalna brizga izstrelila med najbolj prepoznavni svetlolaski v državi. Zaznamovali so ju globoki dekolteji, kratka krilca in poskočna glasba, medtem ko ju je zahrbtno vdiranje v njuno intimo pogosto prisililo, da sta stisko sprali s solzami. Ob vračanju na odre z Atomik Harmonik sta nam zaupali, ali še zmoreta smukniti v stare miniaturne uniforme, kako je silovita priljubljenost vplivala na njuni osebnosti in kaj bosta tokrat storili drugače.