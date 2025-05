Ljudje, ki mi zaupajo pogled v svojo astrološko karto, pogosto sprašujejo, kdaj se bo težavno obdobje končalo ali zakaj se jim vse ruši in obrača na glavo. Tretje zanima, zakaj kljub ugodnim astrološkim aspektom še kar ne zadihajo. Odgovorov in razlogov za našteto je več, saj na nas istočasno deluje več vplivov, ne samo eden. A večje življenjske prelomnice se da napovedati, hkrati pa pojasniti, zakaj se lahko pred njimi počutimo, kot da smo v praznem teku in še ne moremo naprej. Prva stvar, ki jo pogleda astrolog, ko enkrat pozna človekovo natalno karto ter se loti prognostike, je širša slika...