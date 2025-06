Astro Suzy: Pripravite se na močno transformativno poletje, polno nepozabnih trenutkov

Pet znamenj bo stalo na pragu usodnih odločitev in nihče ne bo nedotaknjen. Poletje bo čas, ko se boste morali postaviti zase, postaviti osebne meje, se odločati, predvsem pa ugotoviti, kje izgubljate sebe, da bi ustrezali svetu. Začutili boste, kako se vse premika z razlogom in se znotraj kaosa rojeva nova smer. Ne bo lahko, pravi Shana Flogie, a z Astro Suzy v rokah vam bo zagotovo lažje in lahkotnejše.

Novo poletno izdajo revije Astro Suzy lahko od srede, 18. junija, naprej najdete na večjih prodajnih mestih po Sloveniji že za 3,50 EUR.

Pričakujemo lahko vse, le dolgčasa ne, napoveduje tudi numerologinja Lili Sorum, poletne energije, ki prinašajo preobrazbo, pa čuti tudi Maja Debevc in ponuja ključ 'rešitve': Vi že vse ste, samo spomnite se tega. Astro Suzy vam svetuje, da opazujete, kaj vam pri tem šepetajo telo, odnosi in tudi denar. Zelo navdihujoča je izpoved Mojce Fatur, ki se je morala ob svoji diagnozi spopasti tudi s svojimi senčnimi platmi in se naučiti, da počivanje ni lenarjenje.

Upanje, da vseeno lahko zaplujemo v lepšo prihodnost, vam bo zagotovo dal pogovor z Bojanom Cvjetićaninom. FOTO: Voranc Vogel

Zanimiv je tudi pogovor s psihiatrinjo Urško Battelino, zakaj sistem generira vse več patoloških narcisov, kako jih prepoznamo in kako se jih ubranimo. Upanje, da vseeno lahko zaplujemo v lepšo prihodnost, vam bo zagotovo dal pogovor z Bojanom Cvjetićaninom pa tudi s snovalci trajnih ekoloških nasadov Naj raste. Kako pomembno je sodelovanje z naravo, je na lastni koži spoznala tudi zelena čarovnica in doktorica medicinskih znanosti Tina Mele.

Dr. Urška Battelino pojasni, zakaj sistem generira vse več patoloških narcisov, kako jih prepoznamo in kako se jih ubranimo. FOTO: osebni arhiv

Astro Suzy vas z vajami spodbuja, da tudi to poletje ostanete v gibanju, saj je prav to ključ za dolgoživost. V pomoč naj vam bodo tudi naša malo drugačna – zdrava, naravna, a učinkovita potovalna lekarna, ljubezenski horoskop in različne križanke, s katerimi boste poskrbeli tudi za mentalni fitnes. Naj vam poletna Astro Suzy olajša burno poletje, na prodajnih mestih jo najdete vse do konca septembra.