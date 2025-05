Aromaterapija: Učinkovita pomoč pri učenju in izpitih (Suzy)

Šele ko sem se pred približno desetimi leti začela ukvarjati z aromaterapijo, sem začela spoznavati, kako pomemben organ je nos in kako pomembno čutilo je voh. Kar hitro me je začelo zanimati psihološko delovanje dišečih snovi, še danes je to nekaj, kar me vedno znova navdušuje. In kaj je tako posebnega pri vohanju? Vohanje deluje drugače kot druga čutila, ki se morajo prek možganske strukture talamus procesirati, da dražljaje iz okolice res zaznamo. Nos je prek vohalnega organa direktno povezan z možgani in zaobide pot ostalih čutil, gre naravnost do limbičnega dela možganov, ki je povezan s...