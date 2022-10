Argentinski fotograf je pristal v bolnišnici

Mirna sobotna večerja Margot Robbie in Care Delevingne se je spremenila v odmevno medijsko zgodbo.

Margot in Cara sta dobri prijateljici vse od leta 2016, ko sta sodelovali pri nastajanju filma Odred odpisanih.

Prijateljici sta z družbo večerjali v restavraciji Patagonia Sur v argentinskem glavnem mestu Buenos Airesu, ko pa so odhajali iz lokala, so jih obkrožili fotografi in začele so se težave. Enega od njih, Pedra Alberta Orquero, sta dva moška spremljevalca dam tako močno pretepla, da je utrpel zlom levega komolca in poškodbe glave. Skupina, ki je obdajala zvezdnici, ga je začela loviti in mu hotela preprečiti fotografiranje.

»Med begom sem začutil, da me je nekdo potisnil in brcnil. Pristal sem na tleh, a na srečo sem padel na roko, ne na glavo,« se je spominjal dogodka. Povedal je še, da je izgubil veliko krvi in moral v bolnišnico. Pedro je napad prijavil in policija je identificirala dva osumljenca: tehničnega asistenta Jaca Rhysa Hopkinsa ter producenta Joseyja MacNamaro Calluma. Oba prijatelja zvezdnic sta morala v zapor in ju v prihajajočih tednih čaka sojenje.