Anže Zavrl napoveduje, da bo maraton pretekel s harmoniko (Suzy)

Anže Zavrl, član skupine Gadi, cilja na svetovni rekord. Glasbenik je nedavno z vrha Triglava sporočil, da bo 19. oktobra na NLB Ljubljanskem maratonu poskusil nekaj, česar pred njim še ni nihče – med 42-kilometrskim tekom bo igral na harmoniko, izdelano posebej za ta podvig. Z

a ta izziv je v sodelovanju s podjetjem Rojc nastala posebna harmonika, težka osem kilogramov in poimenovana maratonika, ki bo spremljala Anžeta na njegovi poti po ljubljanskih ulicah in cestah.

»Glasba in šport mi predstavljata svobodo. Prav zato želim na edinstven način združiti obe strasti in slovensko harmoniko ter pesmi ponesti na ljubljanski maraton,« pravi Anže. Podvig ni tako samoumeven, in če mu to uspe, se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov pod najhitreje pretečeni maraton s harmoniko, kar bo menda prvi tovrstni poskus na svetu.