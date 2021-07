Anže in Severina zavihala rokave

Spektakel bo !

V življenjuse je marsikaj spremenilo, zdaj pa se vrača v stare, ustaljene in preverjene tirnice. Po tem, ko se je razšla z dolgoletnim menedžerjem in prijateljem, ni dolgo zdržala brez njega, in tako sta spet združila moči.Na pomoč je poklicala tudi našega plesnega mojstra, ki ji ga je predstavil pokojni režiser. Spomnimo, da so skupaj uprizorili eno najboljših glasbeno-plesnih predstav na Balkanu – Dobrodošao u klub, zato si je hrvaška zvezda zaželela, da se po premoru na odre vrne v velikem slogu.Pred dobrim tednom so se tako mudili na strateškem sestanku v Dubrovniku in skovali načrt, kako pripraviti še en spektakel. Tokrat bo kreativni del v celoti prevzel Anže, zato lahko pričakujemo presežek, in glede na to, da so vajeti spet v rokah iznajdljivega Tomice, se nam že obeta šov vseh šovov.