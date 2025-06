Ansambel Vzrock: med harmoniko in čarovnijo (Suzy)

Zdaj imajo kar dva Gašperja in po novem pet fantov. Harmonika ostaja njihov glavni adut, a mlade navdušujejo s pridihom rocka in zabavno glasbo.

Fantje ansambla Vzrock so na glasbeni sceni že skoraj deset let, skupaj so od leta 2016. V tem času so postali bend z jasno vizijo in ciljem. Do lani so v njem igrali in peli štirje: Gašper Kastelic, Tilen Omerzel, Nejc Novak in Nik Macedoni, nedavno se jim je pridružil še peti član Gašper Možina.

Tilen in Nik sta brata, Nejc njun bratranec, oba Gašperja sorodstveno z ostalimi nista povezana. Vikende imajo že dolgo zapolnjene z nastopi po vsej Sloveniji. »Delamo, kar čutimo, in ne kompliciramo. Harmonika je bila z nami od začetka in bo ostala z nami do konca,« so odločni. Skromnost je njihov zaščitni znak in to ostaja, čeprav jih občinstvo vse pogosteje prepoznava kot enega najopaznejših bendov na domači narodnozabavni sceni. »Vsak odziv občinstva nam pokaže, da smo na pravi poti. A zavedamo se, da brez truda ne gre. Še naprej bomo dajali vse od sebe in živeli za glasbo,« pravijo.

Novi član Gašper Možina spominja na Harryja Potterja.

Na prvi pogled se zdijo kot mnogi drugi podobni bendi. A tisti, ki jih bolje poznajo, vedo, da že dolgo niso navadna narodnozabavna skupina. So bend, ki zna združiti tradicijo z mladostjo, veseljem do igranja, delovno etiko in – kot dokazuje nova skladba – znajo glasbo povezati celo s čarovnijo. Naslov njihove najnovejše skladbe je namreč Čira Čara, pod njo se je kot avtor besedila, melodije in aranžmaja podpisal Alen Klepčar.

Pesem je nastala, ko so lani začeli iskati dodatnega člana, ki bi igral klaviature in kitaro, da bi lahko Gašper Kastelic prevzel vlogo frontmana. Iskanje jih je pripeljalo do njihovega sokrajana, Gašperja Možine. Ko je ta prišel na prve vaje, je pritegnil pozornost s svojimi okroglimi očali in pričesko na gobico. Kastelic, znan po svoji neposrednosti, je izstrelil kot iz topa: »Kaj pa je tole neki Harry Potter?« Takrat se je Gašperja prijel nov vzdevek.

Pozneje so se začeli poigravati z mislijo, da bi zgodbo uporabili še v pesmi, tako je nastala ideja za Čira Čara, saj je čarovnija, da je Možina res nekoliko podoben Harryju Potterju. Klepčar je ustvaril skladbo, za katero so posneli še videospot, in to na dveh lokacijah, na Ptuju, v Dominikanskem samostanu, in na Hrvaškem. »Vanj smo na subtilen način vključili nekaj vizualnih elementov, ki spomnijo na Harryja, na primer kravate v barvah Gryfondoma in podobne detajle. Tisti, ki ta svet poznajo, bodo povezavo verjetno hitro opazili. Glavno vlogo v videospotu ima simpatična Nika Kar, pri snemanju so sodelovali še drugi prijatelji Maks Pucelj, Jan Rejc, Sara Ozimek, Ema Pangerc, Klara Luzar, Andraž Podboj in Nika Podboj,« pravijo.

Dodobra so se uigrali tudi že na veselicah. Kljub temu bodo našli čas, da bodo posneli še dve ali tri nove skladbe. Proti koncu leta načrtujejo izdajo prvega albuma, ki ga bodo pospremili s promocijskimi koncerti. Letošnje leto je zanje pomembno, saj fantje preraščajo v prave glasbenike, ki vse bolj zavedno in premišljeno gradijo nadaljnjo glasbeno pot.

Gašper Kastelic s harmoniko

Nika Kar ima glavno vlogo v videospotu za pesem Čira čara.