Ansambel Saša Avsenika ima novega pevca

Luka Sešek je prvič oblekel narodno nošo.

Pevka Lucija Selak in Dejan Zupan, ki se je po 11 letih poslovil od ASA.

Spremembe so edina stalnica v življenju. In tem se v 11 letih delovanja niso mogli izogniti niti v Ansamblu Saša Avsenika (ASA). V zadnjih dveh letih so se od sedmih članov poslovili štirje, zadnji med njimi pevec, ki je bil v ansamblu od prvega dne.Tudi zato se je vodja ansamblaod njega v imenu preostalih članov poslovil z ganljivim zapisom: »Naših 11 skupnih let je bilo nepozabnih. Delili smo si iste odre, iste ceste, iste viže. Neštetokrat smo se smejali tvojim domislicam, skupaj prepotovali milijon kilometrov, odigrali več kot 1500 koncertov in obiskali veliko držav,« mu je zapisal v slovo. Zupan je v ASA najprej pel s, ki jo je po dveh letih zamenjala, za njo je prišla v ansambel, po petih letih paZadnja se je leta 2019 ansamblu pridružila aktualna pevka, ki se je z Dejanom, kot vse druge, odlično ujela. Zdaj pa se bo z zamenjavo prvič spoprijela Selakova, saj je Dejana v ASA nadomestil, doslej znan kot pevec popularne glasbe in muzikalov, ki se ga spomnimo tudi po zmagi v šovu Znan obraz ima svoj glas. In nihče ne dvomi, da bo Sešek v ASA pustil svoj pečat. »Ko nekdo odide, s seboj nekaj odnese, a pride nova energija, ki prinese s seboj nekaj novega, drugačnega. Nihče pa nikogar ne more povsem nadomestiti, saj je vsak po svoje unikaten. Zato se novih izzivov in skupnega dela z novim pevcem iskreno veselim,« je dejala Selakova posebej za revijo Suzy. In kaj si na novi poti obeta Sešek?»Glasba je in ostaja moja najboljša prijateljica in lepo je, če človek lahko širi to, kar ljubi. Korona nam je precej spremenila ritem, zato smo zdaj toliko bolj žejni nastopov in druženj na odrskih deskah.« Kot še dodaja Luka, Avsenikovo glasbo spoštuje, odkar ve zanjo. »Ta glasba je tako zelo naša, da bolj ne more biti. In je Slovenijo postavila na svetovni zemljevid, zato sem se ansamblu ASA pridružil s strahospoštovanjem,« nam je še dejal in priznal, da je stopil v precej velike čevlje. Številne Avsenikove skladbe je poznal že prej, bolj temeljito pa se je tej glasbi posvetil v zadnjem obdobju, saj je moral predelati obsežen repertoar.»Lahko rečem, da zdaj na Avsenikovo glasbo, ki je polna in barvita, gledam drugače. To je glasba, ki povezuje, širi nasmeh in vabi na ples,« meni Sešek, ki bo na odru odslej stal ob pevki Luciji, s katero je že prvič zapel v duetu. Drugi člani ASA, poleg vodje Saša in pevcev, so še kitarist, basist, klarinetistin trobentač. Luka pa je, ker je postal član ASA, prvič v življenju oblekel tudi narodno nošo. Čeprav mu je ravno te prve dni v njej precej vroče, pa mu je to v veliko čast. In kako je Luko spoznal Sašo? », s katerim smo družinsko povezani, nas je nagovoril, naj skupaj posnamemo kakšno skladbo. Ker pa smo bili takrat že brez pevca, Luka pa se je v naši družbi odlično počutil, je pri nas kar ostal.«Z Luko so ASA tudi že posneli prvi valček Zdaj objemi me spet, ki ga lahko slišimo na radijskih postajah, slišali pa ga bomo tudi na njihovih turnejah po različnih krajih v čast rojstnega dneva Slovenije. Zato tudi naslov turneje: Vse najboljše, Slovenija! Prvi uradni koncert v sklopu te turneje bo 9. julija v Begunjah, kjer so Avseniki doma. Srečno, ASA, in še naprej veliko lepih viž!