Ansambel Razgled ima pevko kuharico

Rada obleče narodno nošo, nanjo je zelo ponosna.

Zelo rada ima morje.

Že pred nekaj leti sta sodelovala s Simonom Kozjekom, usoda pa ju je v Ansamblu Razgled znova združila.

»V Ansamblu Razgled so imeli prvih nekaj let drugo pevko. Potem pa me je nekega dne poklical pevec in kitarist, s katerim sva sodelovala že v prejšnjem ansamblu, in me povabil na vaje. S fanti sem se odlično ujela in ugotovili smo, da bomo super ekipa,« nam pove, ki je tako postala pevka v Ansamblu Razgled. Zanimivo, da je po poklicu kuharica, ki pa je ravno zaradi ljubezni do glasbe morala svoj poklic postaviti na stranski tir.»Saj veste, glasba in gostinstvo sta panogi, ki predvsem ob vikendih terjata celega človeka. Sama sem se zato odločila za nekaj tretjega. Zaposlila sem se namreč pri mizarstvu, ki sicer ni naše družinsko podjetje, a se med njimi počutim kot družinska članica, saj so zelo razumevajoči in prijazni. Tako imam vikende proste in se lahko posvetim nastopom,« pove pevka, ki ji glasba še vedno predstavlja hobi. Peti je začela že v osnovni šoli, v pevskem zboru.»Že kot deklica sem zelo rada pela pred ogledalom, pridružila sem se cerkvenemu pevskemu zboru, peti pa sem se naučila sama. Moja mami je videla, da v tem uživam in mi gre odlično, zato je pred dvajsetimi leti objavila oglas, da si njena hči želi peti. In tako se je začela moja glasbena poti pri ansamblu Fantje z vasi iz Gorenjske,« nam zaupa sogovornica, ki s ponosom obleče gorenjsko narodno nošo.Prav tako je na splošno ponosna na narodno-zabavno glasbo in legendarne ansamble, kot so bili Bratje Avsenik in, še vedno delujoči Ansambel Franca Miheliča in druge, ki so v našo glasbeno zakladnico prispevali veliko viž, brez katerih ne mine noben nastop. In tudi člani Ansambla Razgled jih morajo pogosto zaigrati, poleg svojih, seveda, ki jih v glavnem ustvarjata kitarist in pevec Kristian Nagllic ter harmonikar in pevec. »Moja največja vzornica je pevka,« nam še pove pevka.Katarina je tudi velika ljubiteljica živali. »Doma imamo dve muci in kokoške, pa petelina, ki me vsako jutro zbudi s kikirikanjem,« smeje prizna in ponosno pokaže velik vrt, na katerem zraste večina zelenjave in drugih pridelkov, iz katerih pripravlja okusne obroke. Hrana je torej pri Ramačevih raznovrstna, Katarinina specialiteta pa je jabolčni zavitek, štrudelj po domače, katerega recept in pripravo je nedavno razkrila na družabnem omrežju in dobila veliko pozitivnih odzivov. Seveda pa ji niti peka peciva in kruha nista tuji. »S člani ansambla in njihovimi družinskimi člani se radi srečamo na piknikih, kjer pa ne gre brez petja in harmonike, saj smo vendar neločljivo povezani z glasbo,« sklene Katarina Ramač, ki pa letos, tako kot mnogi drugi, pogreša nastope, za katere je glasbenike prikrajšala korona. A tudi ona upa, da bo vse to lahko kmalu nadomestila.