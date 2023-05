Annemarie Kuralt Niedermayer: Lahko smo ujetniki svojih čustev ali svobodni

»V Nemčiji so mi priporočili delavnico v Sloveniji in vprašala sem svoj višji jaz, vodnike in boga o tem. Vsi so rekli, naj grem, a naj kupim enosmerno vozovnico. Nisem nameravala ostati tam, a sem jim zaupala. Delavnica je bila dobra, vendar se mi ni zdela vzrok za potovanje. Nato sem šla na poti nazaj v Lescah na postajo in vozovnico mi je prodal moj mož, ki je imel tam turistično agencijo. Pogledala sva se v oči. Vlak je odpeljal čez 15 minut – natanko toliko časa sva imela, da se je zgodila čarovnija. Pospremil me je na peron in poljubila sva se. To je bil moj najbolj pravljični poljub. To...