Anji Ramšak je že prvi uspel

»Zdaj si pa za oženit,« so jo zasuli s komplimenti, ko je radijska voditeljica Anja Ramšak na ogled postavila svoj kulinarični ponos. Rada se vrti okoli štedilnika in njeni prijatelji zelo dobro poznajo vonjave, ki se širijo iz kuhinje, kadar se v njej mudi Korošica. Tokrat pa je uprizorila pravo pašo za oči in brbončice, kot so jo pohvalili gostje.

Po preverjeni recepturi se je spravila nad purana, ga napolnila s slastnimi sestavinami in spekla do popolnosti. Na mizi se je znašla poezija okusov in čeprav je bila dolga leta vegetarijanka ter se še vedno trudi, da bi zaužila čim manj mesa, se je tokrat izkazala prav s perutnino.

»Veliko mojih bližnjih je mesojedcev in včasih moram zadovoljiti tudi njihove želje. Pomembno je, da je bila družina ob koncu obiska sita,« nam je sporočila vsestransko nadarjena Anja.