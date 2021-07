Anja Rupel v dokumentarnem filmu

Slava neizkušene najstnice

Bila je vodilni glas in obraz zasedbe, ki je v osemdesetih pustila velikanski pečat v našem prostoru.se je na račun skupine Videosex zapisala v zgodovino balkanske glasbene scene, zato so jo k sodelovanju povabili snovalci ideje o dokumentarnem filmu iz zlatih časov umetniške scene na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Poklicali so jo s srbske nacionalne televizije in kmalu je samo zanjo v Ljubljano pripotovala snemalna ekipa z režiserko.Pevka ima iz tistih časov precej slikovite zgodbe, saj je kot neizkušena najstnica zelo zgodaj doživela slavo, kar jo je izoblikovalo in oborožilo s samozavestjo. Za potrebe dokumentarca je pobrskala po svoji bogati zakladnici spominov in izluščila nekaj prelomnih trenutkov, ki so jo zaznamovali za vedno.