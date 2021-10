Anja Ramšak: Umaknila sem se pravi čas

V teden, ki je namenjen ozaveščanju o duševnem zdravju, vstopamo z iskreno izpovedjo zabavne in navihane radijke Anje Ramšak. Njena iskrivost je tako nalezljiva, da se zlahka poistovetite s to energijsko bombo brez dlake na jeziku. Vendar se še tako optimistični in navidezno močni posamezniki lahko znajdejo v težkih življenjskih okoliščinah. Takrat je pomembno, da se postavijo na prvo mesto. Na srečo je Anja zaslutila, da prihaja do nesoglasja med tem, kar si želi njeno srce in kar dovoljuje telo, zato je občutila posledice večletnega stresa na telesu ter psihi. Sprejela je odločilno potezo i...