Anja Ramšak: Največ mi pomenijo prijazne besede

Simpatična radijka Anja Ramšak je na velikonočni ponedeljek praznovala 35. rojstni dan, ob tem pa priznala, da na svoja leta in praznovanja danes gleda z drugačnimi očmi kot nekoč.

»Vedno sem imela rada rojstne dneve in nikoli nisem imela težav izraziti, česa si želim, kaj potrebujem in kaj je tisto, kar bi me razveselilo. Čutim, kako mi z leti čedalje več pomenijo voščila in prijazne besede dobrih ljudi in vseh, ki so mi blizu. Vem, da mi iskreno želijo vse najlepše, in v tem primeru voščilo ni le floskula. To me res pogreje od znotraj in tudi kakšno solzico rada potočim. In kaj je najlepše pri rojstnih dnevih – ob zadnjih dveh sem sama sebi zaželela vse najboljše. Stavek oblikujem z zvokom in mislimi ter ga tudi začutim v sebi. Ko zaželiš sebi vse najboljše in najlepše, veš, da to ni izraz sebičnosti, ampak ljubezni do sebe. Ta pa ostaja s tabo in te varuje,« je iskrena naša radijka, ki so ji sodelavci tudi letos pripravili presenečenje v studiu.

Poleg plesalk, ki so jo očarale, je za dobro voljo v studiu Radia 1 poskrbel tudi njen sovoditelj in prijatelj Robert Roškar.