Anja Mugerli: Pričakovanja (Suzy)

Avtorica v romanu, ki pripoveduje zgodbo o ženski, ki si želi otroka, a ne more zanositi, odkrito spregovori o neplodnosti, umetni oploditvi, splavu – temah, ki so danes še vedno tabuizirane. V središču pisanja je ženska, njene družbene vloge, predvsem pa njeno telo, ki je do konca razgaljeno in postavljeno na ogled skupaj z občutki osamljenosti, praznine in krivde. Roman je bil letos nagrajen s kresnikom, mi pa vam v branje ponujamo odlomek.