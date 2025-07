Anja Markovič in Ani Frece: od sodelovanja do prijateljstva (Suzy)

Televizijka Anja Markovič, ki se je lani poleti po dolgih letih podala na novo in vznemirljivo pot, se dobro zaveda, kako pomembno je žensko prijateljstvo. S pevko Ani Frece Križanič sta se spoznali pred časom, Anja pa je pred tremi leti celo nastopila v njenem videospotu za pesem Draga moja. Povezala ju je podobna energija in postali sta odlični prijateljici. Nedavno sta se skupaj odpravili na krajši izlet.

»Tokrat sva šli na morje, in sicer zaradi prihajajočega projekta. Bilo je res simpatično. Imeli sva intervju, pogovor, kozarec za nazdraviti in tiste dragocene minute, ko se delo in prosti čas prepletata. Ugotovili sva, da je čas dragocen, sploh za nas, mame. In da je še kako pomembno, da svoje delo opravljaš z veseljem,« je njun dan opisala Ani. Anjo ceni tudi zato, ker se je odločila na novo pot, na kateri z veliko predanosti vodi delavnice za ženske, še posebno mame, ki v življenju iščejo ravnotežje.