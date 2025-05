Anja Križnik Tomaž in mož Matej: Četrt stoletja ljubezni na obrobju Barja (Suzy)

Anja Križnik Tomažin je bila dolga leta ena najbolj prepoznavnih voditeljic, potem pa se je posvetila predvsem treningom javnega nastopanja in osebne rasti. Že četrt stoletja jo na njeni poti podpira mož Matej Križnik, snemalec in fotograf, ki je prvi vidni preboj naredil s filmom Šelestenje, dobil je kopico nagrad in priznanj, med katerimi je tudi srebrna vrt­nica za najboljši film na filmskem festivalu v Veroni.

Posnel je štiri celovečerne filme in kar nekaj kratkih ter igrano-dokumentarnih filmov, za katere je ravno tako dobil nagrade. Zadnja leta se mu je uspelo uveljaviti v oglaševalskem svetu zunaj Slovenije, kjer deluje kot internacionalni direktor fotografije, predvsem na Bližnjem vzhodu in Afriki.

Anja in njen mož Matej

Matej pravi, da je srečen, ker ima najboljše delo na svetu. Anja, s katero imata tri hčerke, Lilu, Loro in Sofio, ga pri njegovem delu podpira. Letos zakonca, ki svoje zasebnosti nista nikoli želela deliti z mediji, praznujeta dvajseto obletnico poroke (skupaj pa sta še pet let več), medtem ko bo Anja sredi junija praznovala še abrahama.