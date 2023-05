Anja Fir je zaradi MasterChefa pustila službo (FOTO)

Devetindvajsetletna Belokranjka je v priljubljeni kuharski oddaji pozornost pritegnila s simpatičnim narečjem, neustrašnim nastopom pred kamerami, jedmi, ki so očarale sodnike, in veliko željo – da bi se s kuhanjem začela ukvarjati profesionalno. Oddajo MasterChef, za katero je žrtvovala celo službo, ena izmed najbolj obetavnih tekmovalk vidi kot odlično odskočno desko in neverjetno življenjsko izkušnjo.