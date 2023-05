Anita Šumer: Čas po moževi smrti je bil zame tudi darilo

Po smrti moža je mojstrica peke z drožmi začela iskati sebe. Na tej poti je spoznala veliko ljudi, ki so ji razkrili kup tehnik, s katerimi si je rešila življenje, pravi, in poskrbela, da ni vrgla droži v koruzo. S pridobljenim znanjem zdaj ožjemu krogu prijavljenih nudi prvi vikend drožodklop, na katerem, obljublja, bodo skupaj poskrbeli za telo in duha, za želodčke in srce. Pred kratkim je razkrila resnico o moževi smrti, ki so jo mnogi že prej zaslutili, a tako kot za Suzy se še ni odprla.