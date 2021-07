Anita se piše Rudan brez poroke

»svojo ljubezen praznujeva vse leto.«

priznava, da mu je partnericavrnila vero v ljubezen, podarila mu je dom in dva čudovita sinova. Zato bi seveda pričakovali, da bosta svojo ljubezen potrdila tudi uradno.»Joj, o tem sva se že pogovarjala, Anita je imela celo izbrano poročno obleko, a ne za najino pravo poroko, temveč za reklamo, pa je potem zaradi korone vse splavalo po vodi. Nisem zagovornik velikih porok, sploh ne takih s harmoniko in ljudskimi običaji. Če že, bi imel nekaj manjšega, z najbližjimi prijatelji in sorodniki,« pravi Miran, ki svoje Anite še ni uradno zaprosil, čeprav je tudi v dokumentih videti, kot da sta že poročena.»Že nekaj let ji v osebni izkaznici piše Rudan, midva pa svojo ljubezen praznujeva vse leto, samo da se imava lepo. To je tudi edino, kar šteje v življenju,« je prepričan pevec, ki ga letošnje poletje končno čakajo nastopi.