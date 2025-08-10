VELIKA LJUBEZEN

Anita in Miran Rudan praznujeta 17 let ljubezni (Suzy)

teh dneh sta praznovala 17. obletnico razmerja in pevec je ob tej priložnosti objavil ganljiv zapis.
Fotografija: Pred nekaj leti je Anita spremenila svoj priimek v Miranovega, čeprav je ni nikoli odpeljal pred oltar.
Pred nekaj leti je Anita spremenila svoj priimek v Miranovega, čeprav je ni nikoli odpeljal pred oltar.

A. K., FOTO: Mediaspeed
10.08.2025 ob 09:00
A. K., FOTO: Mediaspeed
10.08.2025 ob 09:00

Miran Rudan je zaslužen za nekaj največjih uspešnic, ki opevajo ljubezen. Ta mu je dana tudi v resničnem življenju, saj ljubi 21 let mlajšo Anito, s katero imata sinova Nika in Nina. V teh dneh sta praznovala 17. obletnico razmerja in pevec je ob tej priložnosti objavil ganljiv zapis.

»Zdi se mi, da sva se spoznala nedavno. Že takrat sem vedel, da te hočem zase,« je zapisal ob fotografiji svoje najdražje in namignil, da bo kmalu posnel novo pesem, ki slavi ljubezen. Spoznala sta se, ko je med študijem na ekonomski fakulteti v domači Slovenski Bistrici pomagala v piceriji njegovega prijatelja.

»Že na prvi pogled sva si bila všeč. Vsakič, ko smo bili skupaj, me je s čim presenetila. Res je neverjetna. Za vse, kar sem mislil, da je nemogoče narediti, je ona naredila takoj,« je nekoč dejal o svoji dragi.

 

Komentarji:

