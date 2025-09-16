Anina Trobec: Če nekaj res hočeš, moraš iti želji naproti (Suzy)

Čeprav je rojena Ljubljančanka, se danes s partnerjem Josephom Whebo in otrokoma vrača k reki Krki in mirnejšim ritmom dolenjskih vasi.

V Male Lese, kjer se ob poletnih nedeljskih popoldnevih iz domačega skednja čez gozd in reko razlega glasba Generatorja. A vaščani ne godrnjajo in ne protestirajo, temveč akterje pohvalijo. Ker to ni hrup. To je glasba, ki te prevzame. Tako kot pevka, ki stoji v njenem središču. Anina Trobec je glas, ki te v trenutku odpelje drugam. Čutna, zasanjana, a hkrati odrsko močna – pevka, ki zna iz intimne melodije zgraditi prizor, ob katerem zastane dih vsej dvorani. Pesmi Sonce in Jasno je nebo sta jo s skupino Generator postavile med najbolj prepoznavne glasbene ustvarjalke zadnjega desetletja. ...