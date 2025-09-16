  • Delo d.o.o.
    D+   |   Suzy

    Anina Trobec: Če nekaj res hočeš, moraš iti želji naproti (Suzy)

    Čeprav je rojena Ljubljančanka, se danes s partnerjem Josephom Whebo in otrokoma vrača k reki Krki in mirnejšim ritmom dolenjskih vasi.
    Generator je pravzaprav družinski bend, ki navdušuje s čutno, drugačno glasbo.
    Robert Rebolj, FOTO: Urban Cerjak, Jakov Fir Čenčura, Tisa Senčur
 16. 9. 2025 | 13:00
     16. 9. 2025 | 13:00
    A+A-
    V Male Lese, kjer se ob poletnih nedeljskih popoldnevih iz domačega skednja čez gozd in reko razlega glasba Generatorja. A vaščani ne godrnjajo in ne protestirajo, temveč akterje pohvalijo. Ker to ni hrup. To je glasba, ki te prevzame. Tako kot pevka, ki stoji v njenem središču. Anina Trobec je glas, ki te v trenutku odpelje drugam. Čutna, zasanjana, a hkrati odrsko močna – pevka, ki zna iz intimne melodije zgraditi prizor, ob katerem zastane dih vsej dvorani. Pesmi Sonce in Jasno je nebo sta jo s skupino Generator postavile med najbolj prepoznavne glasbene ustvarjalke zadnjega desetletja. ...

    13:10
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    HIGIENA ROK

    Številni si rok sploh ne umijejo: v teh primerih je obvezno

    Manj okužb pomeni manj predpisanih antibiotikov, ustrezna higiena pripomore tudi k zmanjševanju odpornosti proti protimikrobnim zdravilom.
    Ema Bubanj16. 9. 2025 | 13:10
    13:00
    13:00
    BODIMO ZELO POZORNI

    Alarmantno: Pozabljeni rak se hitro širi med mladimi, strokovnjaki opozarjajo na agresivno obliko

    Zgodnje odkrivanje je ključno. Če se pojavijo vztrajne ali nenavadne težave v trebuhu, je pomembno, da jih ne spregledamo.
    Miroslav Cvjetičanin16. 9. 2025 | 13:00
    12:55
    Novice  |  Slovenija
    ARSO PRIŽGAL RUMENO

    Nekatere ceste so že pod vodo, Slovenijo zajeli močni nalivi, grozi tudi toča (FOTO in VIDEO)

    Močne padavine bodo zajele vso Slovenijo.
    16. 9. 2025 | 12:55
    12:49
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    11:40
    Bulvar  |  Glasba in film
    EVROVIZIJA

    Evrovizija v kaosu: že pet držav grozi z bojkotom zaradi udeležbe Izraela, med njimi Slovenija

    Tudi lanskoletni zmagovalec, avstrijski pevec JJ, je javno izrazil željo, da bi Izrael izključili z Evrovizije 2026.
    16. 9. 2025 | 11:40

    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    Novice  |  Slovenija
    Avtomobilizem

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Slovenske novice10. 9. 2025 | 13:56
    Bulvar  |  Domači trači
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    8. 9. 2025 | 09:09
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Ona  |  Svetovalnica
    USMERJENA TERAPIJA

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    9. 9. 2025 | 08:59
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    Novice  |  Slovenija
    SONČNA ENERGIJA

    Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    10. 9. 2025 | 08:34
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
