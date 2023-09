Eno samo veselje se je družiti z iskrivo pevko, ki smo jo pred leti spoznali v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Pri njej je zanimivo oboje, izrazen obraz in zveneč glas, s katerima pripoveduje zgodbe in nas vabi, nja se napojimo s čarobnostjo glasbe iz njenega Hotela za srečo. Materinstvo jo je še bolj opogumilo, da se osvobodi pričakovanj, v možu Romanu pa je našla prijatelja, ki mu lahko povsem zaupa. In kakšno vlogo imajo pri tem polnjene paprike? Tudi to nam je razkrila v pogovoru. S čim vse je zapolnjeno vaše življenje? Zaradi dveh malih punčk sem na novo postavila prioritete in moram p...