Angleška princesa Charlotte je dopolnila deset let (Suzy)

Drugega maja je minilo deset let, odkar je na svet prijokala drugorojenka princa Williama in njegove žene Catherine. Charlotte Elizabeth Diana je edina hči prestolonaslednika, ob njenem rojstvu so londonske znamenitosti odeli v rožnate barve.

Odkar je njen dedek Karel III. sedel na prestol, je postala tretja v vrsti zanj. Starše skupaj s starejšim bratom Georgeem in mlajšim bratcem Louisom pogosto spremlja na uradnih dogodkih, obiskih in dolžnostih. Čeprav se njena oče in mama trudita zaščititi otroke pred prevelikim zanimanjem medijev, je postala otroška stilska ikona, strokovnjaki so ocenili, da bo v življenju postala vredna več kot 3,5 milijarde evrov, nekateri ciljajo celo do petih milijard.

O njej ni znano veliko, vemo le, da je velika navdušenka nad baletom, ki se ga najverjetneje tudi uči.