Angelina Jolie: Kriza v Jemnu je enako pomembna

Ob vojni v Ukrajini se je Angelina Jolie odpravila v Jemen, kjer opozarja na to, da je vojna grozovita stvar in da si vsi begunci zaslužijo našo pozornost, ne le tisti, katerih zgodbe, zgodovina, verstva, geografska lokacija in rase so bliže nam.

»Vsi ljudje si zaslužijo enako sočutje,« je zapisala igralka. »Medtem ko spremljamo grozo v Ukrajini in kličemo po koncu konflikta in humanitarnem dostopu, sem pristala v Adenu, da podprem ljudi, ki nujno potrebujejo mir. Tu je ena največjih humanitarnih kriz na svetu, saj je bil v letu 2022 vsako uro ubit ali ranjen vsaj en civilist.« Šestinštiridesetletna Angelina že več kot dvajset let sodeluje z organizacijo UNHCR.

»Pogosto preprosto izberemo, kateri konflikti zaslužijo našo pozornost in kako dolgo,« je opozorila lani ob svetovnem dnevu beguncev.