Anela Šabanagić in Lado Bizovičar: romantično kolesarjenje po Toskani (Suzy)

Lado Bizovičar je na malih zaslonih že neštetokrat dokazal, da je človek številnih talentov, v zasebnem življenju pa je v prvi vrsti predan očka svojih dveh princesk Lane in Rumi ter zvest sopotnik srčne izbranke Anele Šabanagić. Skrbna očka in mamica ob mnogih vsakodnevnih starševskih skrbeh in vseh projektih, pri katerih sodelujeta, pogosto ne najdeta časa zase, za romantiko in druženje, zato je povsem razumljiva njuna odločitev, da se tu in tam odpravita na kakšen izlet s prijatelji.

Srčna mamica je energična ženska, ki obožuje potovanja.

Anela z najboljšo prijateljico Vilmo Baum

Tudi s kolesi

Anela in Lado sta tako nedavno pobegnila na oddih v Toskano, ki ju je očarala že pred leti in tja se vedno znova rada vračata. Tudi tokrat sta najljubše kraje obiskala v malce številčnejši družbi, med prijatelji, s katerimi sta uživala v druženju ob dobri jedači in pijači ter čudovitih sončnih zahodih, pa sta bila tudi nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec in njegova žena Špela, manjkala ni niti Anelina najboljša in najtesnejša prijateljica ter umetnica ličenja Vilma Baum. Izlet malce številčnejše družbe je bil nekaj prav posebnega, saj prijatelji niso le lenarili in poležavali ob bazenu, čudovito Toskano so raziskovali tudi s kolesi.

Anela in Lado sta se zaljubila v čudovito Toskano, ki jo vsako leto obiščeta s prijatelji.

Druščina je uživala v prelepi naravi in v vsem, kar ponuja idilična Toskana.

Za najbolj simpatično fotografijo je nedvomno poskrbel Robert, ki je dobrega prijatelja in njegovo najdražjo ujel v svoj objektiv, medtem ko sta nasmejana pozirala na kolesih in s čeladama na glavah. Lada v javnosti v takšnih oblačilih nismo vajeni, a moramo priznati, da mu športni stil zelo pristaja, poleg tega pa ne moremo zanikati očitnih dokazov, da je pri svojih 47 letih, ki jih je praznoval 3. septembra, v odlični telesni pripravljenosti. Tudi to ni naključje, vsestranski umetnik namreč pridno nabira kondicijo za največji projekt v svoji dolgoletni karieri – za predstavo Slovenska muska v Stožicah, ki si jo bomo lahko ogledali 27. januarja prihodnje leto.