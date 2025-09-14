VELIKA LJUBEZEN

Anela Bizovičar: Zaradi nje je jokal Lado (Suzy)

Bila je sanjska poroka. Vsaj tako so pripovedovali izbrani povabljenci. Redki so celo kršili zapovedano pravilo, da se o dogajanju za zidovi prizorišča ne poroča na družabnih omrežjih. Vendar to ni pokvarilo vzdušja in nepozabnih vtisov, ki jih je novopečena gospa Bizovičar naposled delila z nami.
Fotografija: Anela je blestela v izbrani kreaciji in spominjala na neveste iz najbolj prestižnih katalogov.
Anela je blestela v izbrani kreaciji in spominjala na neveste iz najbolj prestižnih katalogov.

14.09.2025 ob 14:25
Igralec, voditelj in mojster za izvabljanje smeha je svojo ženo osvojil prav s humorjem, je povedala Anela. Zato se je še laže odločila, da se prepusti njegovi ljubezni. Po dveh hčerkah je sledilo še zadnje dejanje za popolno družinsko idilo. Poročno slavje, ki je bilo razdeljeno na dva dela. Katera srečnica je ujela šopek, ostaja skrivnost. Prvi je bil namenjen le ljudem iz njunega najožjega kroga. Obred se je odvijal v vili Majda, nato so se jim za obzidjem gradu Socerb pridružili še ostali svatje. Lado se je raznežil, ko je zagledal svojo drago v razkošni beli obleki. Videti je bila kot n...

poroka Suzy Lado Bizovičar Anela Šabanagić zabava ljubezen družina nevesta

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

