Anela Bizovičar: Zaradi nje je jokal Lado (Suzy)

Igralec, voditelj in mojster za izvabljanje smeha je svojo ženo osvojil prav s humorjem, je povedala Anela. Zato se je še laže odločila, da se prepusti njegovi ljubezni. Po dveh hčerkah je sledilo še zadnje dejanje za popolno družinsko idilo. Poročno slavje, ki je bilo razdeljeno na dva dela. Katera srečnica je ujela šopek, ostaja skrivnost. Prvi je bil namenjen le ljudem iz njunega najožjega kroga. Obred se je odvijal v vili Majda, nato so se jim za obzidjem gradu Socerb pridružili še ostali svatje. Lado se je raznežil, ko je zagledal svojo drago v razkošni beli obleki. Videti je bila kot n...