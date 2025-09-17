Anej in Iza Piletič pripravljena na rojstvo punčke (Suzy)

Zaljubljenca bi lahko vzeli za zgled, kako se ustvari mlada družina. Najprej poskrbiš za uspešno kariero, kot je to storil Anej Piletič, ko je z bratom Rokom zapel v duetu BQL. Nato sta se zbližala z Izo, ki jo je zaprosil za roko in se poročil z njo. Posvojila sta psa, zgradila hišo, vmes si je Korošec spremenil umetniško ime in postal Oliver Rio, se pridružil mednarodni ekipi avtorjev glasbenih uspešnic, sedaj sta z drago v veselem pričakovanju.

Družina bo kmalu popolna.

Vznemirjenje je na vrhuncu, kajti vsak čas se jima bo pridružila prvorojenka. Visoko noseča vizažistka ji že reče princeska in se neizmerno radosti, da bosta postala ponosna mamica in očka. Še zadnjič pred porodom so se skupaj z belim kosmatincem odpravili na krajši oddih v sosednjo Italijo.

Iza je zadnje nosečniške tedne preživela tudi v kopalkah.

V miru odštevajo zadnje tedne do velikega trenutka, saj je doma že vse pripravljeno na rojstvo otroka, ki ne bo osrečil le staršev, ampak tudi babico, dedka in strice.