Anej Doplihar: pet let od nesreče, ki mu je spremenila življenje

Štirinajstega oktobra 2017 je bil čudovit dan, ko se je v Orehovi vasi pri Mariboru postaven in nadarjen mlad motokrosist Anej Doplihar iz okolice Nove Gorice potegoval za naziv pokalnega prvaka v najmočnejši kategoriji. V tretjem krogu dirke je padel, motor pa je priletel nanj in ga hudo poškodoval. Odpeljali so ga v bolnišnico, sledila je operacija, od takrat pa ne čuti več trebušnih mišic in nog.

Po okrevanju na URI Soča je želel svojo mladostno energijo nekam usmeriti. Svetovali so mu, naj sede na kolo, in hitro je začel nizati uspehe v ročnem kolesarstvu. »Zdaj sem v kolesarstvu tako kot prej v motokrosu, tako mi je všeč, da ni konca željam, kaj bi rad dosegel in kam prišel. Moji rezultati so vedno boljši, lepo napredujem,« pravi Anej, ki je Slovenijo zastopal na paralimpijskih igrah v Tokiu. Pete obletnice nesreče se ni spominjal z grenkobo, temveč optimistično in polno načrtov. »Življenje mi je pred petimi leti dalo kolo pod rit, da mi ne bo treba več hoditi. Mogoče je mislilo, da se bo tam zame vse ustavilo, a mu ni uspelo. Mene bolj kot preteklost zanima prihodnost,« nas navdihne.