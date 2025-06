»Pravijo, da sem prej pela kot govorila, kar ni čudno, ker sem odrasla v družini, v kateri je oče oboževal rock in je bila glasba del našega vsakdana,« se smeji glasna in sproščena Ljubljančanka, ki je pred leti nastopila v muzikalu o skupini Agropop Alpska saga. Ob 40-letnici te skupine se je razveselila klica Aleša Klinarja s povabilom v kultno skupino svoje mladosti. »Z veseljem sem pristala, a hkrati povedala, da ne želim biti nova Barbara Šerbec - Šerbi. Ona je bila maskota, jaz sem predvsem pevka,« razlaga Andreja. »Odraščala sem ob Mačku Muriju in Beatlesih. Prvi so bili všeč meni, dru...