Andrej, Teja in Klara Hauptman: obisk pri super očku (Suzy)

V življenju profesionalnih športnikov ni veliko časa, ki bi bil namenjen druženju z najbližjimi, zato se je treba dobro organizirati, Hauptmanovi so že uigrana ekipa.

Naučili so se, kako združiti delo in užitek. Kadar je očka Andrej na službeni poti, ga z veseljem obiskujejo, če le ni predaleč od doma. Italija je bila odlična uvertura v še eno zmagovito sezono, saj je njegov varovanec Tadej Pogačar slavil na uvodni klasiki. Od blizu sta dogajanje spremljali tudi strategova žena Teja in hči Klara.

Namesto po nakupih sta se raje odpravili na kamnite toskanske ulice in uživali v eksplozivnem vzdušju, ki ga pričarajo množice navijačev. Za posladek sta se še stisnili k možu in očetu, nato pa so se skupaj prepustili zmagoslavnemu rajanju. Zavedajo se, da bo kolesarska sezona dolga in zahtevna, a z dobro organizacijo jim bo uspelo premostiti še največje napore.