Andrej Šifrer znova ljubi

Mirjamje neprecenljive vrednosti.

Kantavtorže desetletja razveseljuje staro in mlado s svojimi uspešnicami. Številne pesmi so ponarodele in skoraj ne mine zabava, da si ne bi z njimi voščili vse najlepše. Navdiha mu zlepa ne zmanjka, seveda pa je zaradi svoje galantnosti in duhovitosti zelo priljubljen pri damah. Kar nekaj časa ni bilo nič slišati, kaj se dogaja na njegovem ljubezenskem področju. A izvedeli smo, da v obdobju karantene ni sam.»Ti časi bodo pokazali, kakšni smo v človeških odnosih. Če bi naredil koronainventuro, sem zadovoljen, dobro se razumem s seboj in drugimi. Neprecenljive vrednosti pa je, čudovita ženska, ki mi greje srce. Pokušam se napojiti z dobrim in ostati pozitiven. Resnica pa je, da je lahko imeti nekoga rad, ko je vse lepo in dobro. Kaj pa, ko ni tako?« se sprašuje Andrej in dodaja, da je kljub karanteni zelo aktiven. Te dni je v digitalni obliki izšel njegov album Hiti počasi.