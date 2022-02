Andrej Šifrer s tenisom do izvrstne kondicije

Čeprav bo 1. maja dopolnil okroglih 70 let, eden najbolj znanih slovenskih glasbenikov, ki že desetletja deluje na naši glasbeni sceni in je spisal mnogo nepozabnih pesmi, vedno znova dokazuje, da so leta resnično samo številka.

Andrej Šifrer namreč tako rad kot prepeva svoje uspešnice poprime tudi za lopar, saj s tenisom že dolga leta skrbi za odlično telesno pripravljenost. Pred dnevi je tako odprl sezono igranja s prijatelji, o treningih tenisa, ki mu je pri srcu skoraj toliko kot nogomet, pa pravi, da jih tudi v svojih letih tu pa tam potrebuje, da se počuti čilega, zdravega in živega.

»Ta šport je moja ljuba razvada,« pravi Šifrer, ki se je za igranje tenisa odločil tudi zato, ker je ugotovil, da ima po treningih in simpatičnih obračunih s prijatelji veliko več kondicije kot sicer. »Nastopanje zahteva dobro kondicijo, zato tudi rad igram tenis,« še dodaja.