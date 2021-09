Andrej Šifrer hiti z ene poroke na drugo

»Zakon je sklenjen, sreča zagotovljena.«

September je za glasbenikazagotovo mesec porok, saj ni minil niti en konec tedna, ko ne bi zaigral in zapel na kakšni poroki, na eni se je celo pojavil v vlogi matičarja. Prvič v življenju je namreč poročil zaljubljeni par, kar si šteje v veliko čast.»Zakon je sklenjen, sreča zagotovljena, mladoporočenca zaljubljena, pooblaščenec UE Radovljica pa navdušen,« je Šifrer strnil vtise in zadovoljno priznal, da je bila nevestanavdušena, ko ji je zapel personalizirano različico pesmi Uspavanke za Evo, ki jo je za to posebno priložnost poimenoval kar Pesem za Evo. Nazadnje pa je zapel na porokiin, ki ga pozna od mladih nog, ob tem pa je objavil zabavni fotografiji.»Pred četrt stoletja sem štiriletnega Primoža takole držal v naročju, preteklo soboto pa sem prepeval na njegovi poroki z ljubko Natalijo. Hitro teče čas, a ne za nas! Ista sva!« je še zapisal glasbenik.