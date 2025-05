Andrej Hauptman praznuje: Pri 50 se šele začne (Suzy)

Pri Andreju Hauptmanu bi res lahko trdili, da je abraham nekakšen nov začetek. Čeprav je v športni karieri premikal meje in nam prikolesaril vrhunske rezultate, je kot mentor mladim talentom in vodja najboljših klubov na svetu posegel med zvezde. Pri tem nikoli ni pozabil na svoje najdražje. Ti so mu ob žlahtnem jubileju pripravili nepozabno praznovanje.

Vse se je začelo s postavljanjem mlaja, nadaljevalo se bo z nazdravljanjem, rezanjem torte, čestitkami in darovi ob dnevu, ko bo vstopil v drugo polovico življenja. Številka 50 je zanj vsekakor povod v naslednje zmage, ki jih snuje in dosega z varovancem Tadejem Pogačarjem. Tudi on ima zanj posebno presenečenje, a bo do zadnjega ostalo skrivnost. Nobena skrivnost pa ni, da se je njegova žena Teja pošteno potrudila, da si bo mož zabavo zapomnil za vselej.