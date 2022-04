Andrej Bajić Šarkezi: Nismo vsi cigani enaki

Andrej Bakreni, kot se glasi njegovo umetniško ime, prihaja iz Prekmurja, zadnji dve leti pa počasi orje ledino slovenske stand up scene. Počasi, a vztrajno, da pa se je njegov trud izplačal in poplačal, dokazuje, da so ga povabili na Lent. Junija se bo prvič predstavil širšemu občinstvu. »Strah me je in imam tremo, priznam,« se zasmeji simpatični Prekmurec, mož in oče dveh otrok, hčerke Nie in sina Nijana. Kdo mi kaj more? Hvaležen je, da so ga preostali slovenski komiki dobro sprejeli. »V stikih sem z Davidom Gorinškom, tudi z Vidom Valičem bova menda sodelovala v prihod...