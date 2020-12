Andraž Teršek: Ne zmorem gledati stran ali molčati

Dr. Andraž Teršek v svoji novi knjigi piše prosto in iskreno, v njej ne spregovori le o težavah glede zakonov in uredb, pač pa tudi o svojih dneh v tem posebnem času. Pravi, da piše tako rekoč vsak dan in da je ob nenehnem dopisovanju in odgovarjanju javnosti skoraj vsak dan eno vprašanje ali temo razširil v obliko članka ali eseja. Nastala je knjiga Zapiski ustavnika v karanteni.Čeprav se zadnje čase o vas veliko govori, imam občutek, da vam ta pozornost ne godi in da bi najraje opravljali svoje delo povsem stran od žarometov. Kako se spopadate s tem? Se vas zlobne besede in mnenja dotaknejo?Predvsem ne iščem pozornosti in ...