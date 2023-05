Anamarija Lampič od počitnic do gradnje

Za našo vrhunsko zimsko športnico je neverjetna sezona. S teka na smučeh je Anamarija Lampič presedlala na eno najtežjih disciplin, biatlon, in že za uvod postregla z vrhunskim petim mestom. Pred nadaljnjimi podvigi si je privoščila nekaj zasluženega dopusta, ki ga je namenila uživanju na Cipru in prenavljanju hiše. Pri vsem je imela podporo fanta in trenerja Boštjana Klavžarja, s katerim vse leto preživita skupaj. To zna biti precejšnji izziv, vendar se na srečo dobro razumeta.

Anamarija si je malce osončila športno telo in uživala v lepotah Cipra.

»Ne kuhava zamer, kadar se sporečeva. Še vedno sta na prvem mestu humor in spoštovanje,« razkrije recept za trden ljubezenski in profesionalni odnos. Po sredozemskem oddihu sta se spet zapodila v urejanje svojega doma. »To je najin raj in z veseljem zavihava rokave, da dobi podobo, kakršno sva si zamislila,« še izvemo.