Polna novih spoznanj in želja nas je spustila v svoj preprosti, a tako zelo pisani svet. Odločno, a s ščepcem sramežljivosti je spregovorila o ljubezni, tveganju, družini in vsem, kar jo vznemirja. Dom bo počasi v celoti ustvarjen, zato so misli o družini vedno pogostejše. Vstopili ste v četrto dekado življenja. Je bilo okroglo slavje kaj posebnega? Niti ne, saj smo bili na pripravah in mi še ni uspelo zares proslaviti tega mejnika. Načrtujem, da se bo to zgodilo sredi julija, kajti z dragim praznujeva na isti dan, a vsak v drugem poletnem mesecu, tako potem združiva veselje v eno veliko zab...