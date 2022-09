Ana z zaročnim, Nejc s poročnim prstanom

Ena tistih, ki je nedavno na prstanec nataknila zaročni prstan, je Ana Šket, pevka ansambla Lunca, simpatična mlada pravnica, doma iz Šmarja pri Jelšah, ki je zaposlena v Uradu Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ana Šket in Denis Daneu sta srečno zaljubljena. In kot vse kaže, je prav njena služba kriva, da je spoznala bodočega moža, ki je prav tako glasbenik. Zamejski Slovenec Denis Daneu se je kot trobentač pred dvema letoma pridružil ansamblu Saša Avsenika. »Z njim in s Tommyjem Budinom, še enim zamejskim Slovencem, ki v ansamblu Saša Avsenika igra klari...